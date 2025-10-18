Мир
На Западе раскрыли планы ЕС перед встречей Путина и Трампа

Профессор Дизен: Европа попытается сорвать переговоры Трампа и Путина
Александра Качан (Редактор)

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Европа попытается сорвать переговоры президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х.

«Из-за риска наступления мира европейские лидеры сделают все возможное, чтобы убедить Трампа продолжить войну», — говорится в публикации. Таким образом Дизен прокомментировал материал Bloomberg, где приводится высказывание европейских чиновников о необходимости активно противостоять России и влиянию Путина на главу США.

Ранее, 16 октября, Трамп провел телефонный разговор с Путиным, в ходе которого, по словам американского лидера, был достигнут «большой прогресс». Во время диалога в том числе обсуждалась торговля между Россией и США после окончания конфликта на Украине.

