Положение Зеленского после встречи с Трампом оценили

Политолог Топорнин: Итоги поездки Зеленского в США нельзя назвать поражением

Встреча украинского лидера Владимира Зеленского и президента Дональда Трампа была достаточно содержательной, причем большая ее часть проходила за закрытыми дверьми, и мы не знаем, о чем они могли конфиденциально договориться. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал политолог Николай Топорнин.

Ранее сообщалось, что президенту Украины Владимиру Зеленскому в ходе поездки в США и встречи с американским лидером Дональдом Трампом не удалось добиться своих целей. Такое мнение высказал председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Политолог считает, что назвать провальным разговор Зеленского и Трампа нельзя, потому что американский лидер остался удовлетворенным этой встречей. Кроме того, отметил он, президент Украины был очень обходителен, каждый раз подчеркивал заслуги Трампа в Газе и благодарил его от имени украинского народа за выполнение США ранее взятых на себя обязательств.

«Я бы не сказал, что эта была какая-то неудачная встреча. Но важно, что Зеленский поддерживает постоянный диалог с Трампом и ездит на личные встречи. Учитывая, что в этот раз была закрытая часть встречи, значит, возможно, были какие-то договоренности, особенно в военном плане, о которых мы пока не знаем», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

Топорнин добавил, что у Трампа вряд ли сейчас есть какие-то предпочтения в общении с российским и украинским президентами. По его мнению, американский лидер пытается поддерживать конструктивные отношения с Путиным и Зеленским, чтобы решать международные проблемы, понимая, что иначе мира ему точно не добиться.

Тем временем стало известно о резком обрыве Трампом встречи с Зеленским. Портал Axios привел слова американского лидера, согласно которым тот завершил общение и предложил дождаться дальнейшего развития событий.