12:16, 18 октября 2025Россия

В России подвели итоги поездки Зеленского в США

Рогов: Поездка Зеленского в США завершилась провалом
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Президенту Украины Владимиру Зеленскому в ходе поездки в США и встречи с американским лидером Дональдом Трампом не удалось добиться своих целей. Такое мнение высказал в интервью РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Ранее американские СМИ сообщили об отказе Трампа передать Киеву ракеты Tomahawk.

«Визит Зеленского в США провалился», — заявил Рогов. Он указал, что расчет украинских властей оказался ошибочным. «Сколько бы Зеленский ни гавкал, он остался без "Томагавков"» — добавил общественник.

Тем временем стало известно о резком обрыве Трампом встречи с Зеленским. Портал Axios привел слова американского лидера, согласно которым тот завершил общение и предложил дождаться дальнейшего развития событий.

