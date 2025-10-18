Причастных к нападению с ножом на жену российского бизнесмена задержали

Пятерых подозреваемых, причастных к нападению на женщину в Казани, задержали

В Республике Татарстан задержали пятерых подозреваемых, причастных к нападению с ножом на жену бизнесмена Ивана Шевырева. Об этом сообщается в Telegram-канале Управления МВД России по Казани.

Уточняется, что предполагаемыми организаторами нападения оказались двое родственников женщины, а также начальник службы безопасности одной из коммерческих организаций. Кроме того, полицейские задержали двух помогавших им пособников.

По данным источника, предполагаемый организатор преступления — 30-летний уроженец одного из государств ближнего зарубежья. Мужчина попытался скрыться от следствия в Таджикистане, но был пойман. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции в Россию.

Злоумышленник напал с ножом на 34-летнюю жену бизнесмена в Казани 14 октября. Пострадавшую госпитализировали. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.