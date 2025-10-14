Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:47, 14 октября 2025Силовые структуры

Жестокое нападение неизвестного с ножом на жену российского бизнесмена попало на видео

Появилось видео нападения неизвестного с ножом на жену бизнесмена из Казани
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Нападение сталкера на электровелосипеде на 34-летнюю жену бизнесмена из Казани попало на видео. Запись публикует Telegram-канал «112».

На кадрах видно, как женщина проводила ребенка в школу. Она уже собиралась садиться в машину и уезжать, но появился неизвестный в черном костюме и шлеме. Он набросился на потерпевшую и стал наносить удары ножом. Женщина упала, но продолжала сопротивляться. Затем велосипедист убежал. Раненая встала и пошла за телефоном к машине, в этот момент ее заметили прохожие. После она упала.

Ранее стало известно, что супруга бизнесмена в реанимации, в тяжелом состоянии. Нападавшего разыскивают.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле оценили поручение Трампа Уиткоффу заняться Украиной после Газы

    Запросившего ордер на «арест» Путина прокурора МУС отстранили

    В России отреагировали на контакты Белоруссии и США

    Правозащитники оценили возможный выход на свободу делавшего кукол из детей некрополиста

    Астрофизик оценил опасность выброса с Солнца одного из крупнейших за год протуберанца

    Шаляпин назвал певицу-эталон женской грации

    Зеленский высказался о создании военной администрации в Одессе

    Монеточка порассуждала о возвращении в Россию

    ФАС возбудила дело из-за звуковой рекламы в самолете «Победы»

    Доктор Мясников назвал самую большую ошибку при приеме таблеток

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости