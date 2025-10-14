Жестокое нападение неизвестного с ножом на жену российского бизнесмена попало на видео

Появилось видео нападения неизвестного с ножом на жену бизнесмена из Казани

Нападение сталкера на электровелосипеде на 34-летнюю жену бизнесмена из Казани попало на видео. Запись публикует Telegram-канал «112».

На кадрах видно, как женщина проводила ребенка в школу. Она уже собиралась садиться в машину и уезжать, но появился неизвестный в черном костюме и шлеме. Он набросился на потерпевшую и стал наносить удары ножом. Женщина упала, но продолжала сопротивляться. Затем велосипедист убежал. Раненая встала и пошла за телефоном к машине, в этот момент ее заметили прохожие. После она упала.

Ранее стало известно, что супруга бизнесмена в реанимации, в тяжелом состоянии. Нападавшего разыскивают.