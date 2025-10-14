Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:12, 14 октября 2025Силовые структуры

Сталкер на электровелосипеде изрезал жену российского бизнесмена

В Казани неизвестный на электровелосипеде напал с ножом на жену бизнесмена
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Казани сталкер на электровелосипеде напал с ножом на 34-летнюю жену бизнесмена. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По данным издания, нападение произошло около гимназии № 94 на улице Восстания. Женщина на BMW X6 привезла ребенка в школу, проводила его к входу и собиралась уезжать. В этот момент к зданию подъехал велосипедист, припарковался, подкараулил потерпевшую и несколько раз ударил ее ножом в шею и грудь.

Пострадавшей помогли очевидцы произошедшего, ее доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. Нападавшего разыскивают. Отмечается, что жертва — жена коммерсанта, занимающегося строительством дорог и автомагистралей.

Ранее в Омске суд арестовал 57-летнего местного жителя, поджегшего супругу во время ссоры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ходорковского и его пособников обвинили в попытке захвата власти в России. Им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения

    Мэр Одессы отреагировал на возможное лишение гражданства Украины

    Курс рубля взлетел

    Политолог высказался о мотивах Трампа в отношении Израиля

    В Кремле призвали дождаться встречи Трампа и Зеленского ради одного вопроса

    Десантники рассказали о защите БМД от дронов «дредами»

    В Кремле ответили на угрозу Макрона

    Бывшим руководителям WorldSkills Russia увеличили сумму хищений по гранту

    Состояние здоровья Киркорова взволновало поклонников

    Россиянин получил 15 лет колонии за банковские переводы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости