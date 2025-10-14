Россиянин в разгар ссоры поджег жену

В Омске арестовали мужчину, поджегшего жену во время ссоры

В Омске суд арестовал 57-летнего местного жителя, поджегшего супругу во время ссоры. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 12 октября супруги поссорились. Мужчина облил жену легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее. У потерпевшей диагностировали обширные ожоги на теле, но врачам удалось ее спасти.

Возбуждено дело по статье о покушении.

