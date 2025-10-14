Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:23, 14 октября 2025Силовые структуры

Россиянин в разгар ссоры поджег жену

В Омске арестовали мужчину, поджегшего жену во время ссоры
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Омске суд арестовал 57-летнего местного жителя, поджегшего супругу во время ссоры. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 12 октября супруги поссорились. Мужчина облил жену легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее. У потерпевшей диагностировали обширные ожоги на теле, но врачам удалось ее спасти.

Возбуждено дело по статье о покушении.

Ранее в Ленинградской области 39-летний мужчина набросился с ножом на 14-летнего сына.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ходорковского и его пособников обвинили в попытке захвата власти в России. Им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения

    Курс рубля взлетел

    Политолог высказался о мотивах Трампа в отношении Израиля

    В Кремле призвали дождаться встречи Трампа и Зеленского ради одного вопроса

    Десантники рассказали о защите БМД от дронов «дредами»

    В Кремле ответили на угрозу Макрона

    Бывшим руководителям WorldSkills Russia увеличили сумму хищений по гранту

    Состояние здоровья Киркорова взволновало поклонников

    Россиянин получил 15 лет колонии за банковские переводы

    Полковник Росгвардии попался на вымогательстве стройматериалов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости