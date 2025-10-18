Россияне начали летать в «порнотуры» в теплые страны для съемки взрослого контента на пляжах. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, соотечественники покупают путевки на курорты Таиланда, Турции и Индонезии. Там, помимо отдыха, они снимают интимные ролики в общественных местах, а затем размещают их на профильных сайтах, зарабатывая на этом до двух миллионов рублей в месяц.

Однако во многих пляжных странах существует уголовная ответственность за производство порно, предупреждает издание. Кроме того, актеров-любителей могут поймать за распространение контента для взрослых уже по прилете в Россию. В этом случае им грозит штраф до 600 тысяч рублей и тюремное заключение на шесть лет.

В начале октября на тайском курорте Паттайя иностранная пара занялась сексом в море у пляжа Джомтьен. Видео, снятое очевидцем, попало в соцсети.

