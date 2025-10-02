Двое занялись сексом на пляже на глазах у многочисленных отдыхающих

В таиландском городе Паттайя иностранная пара занялась сексом в море у пляжа Джомтьен. Об этом сообщает издание The Thaiger.

Видео, снятое очевидцем, было опубликовано в соцсетях. На записи мужчина и женщина находятся недалеко от берега. Не более чем в ста метрах от них находятся многочисленные отдыхающие из Таиланда и других стран.

Заместитель начальника отделения полиции Муанг Паттайя Арут Спанон сообщил телеканалу Channel 7, что ведется проверка. Сейчас полиция пытается установить место и время происшествия, а также идентифицировать мужчину и женщину на видео.

Ранее сообщалось о паре, которая занялась сексом на улице в Колумбии. Любовников прервало только появление полицейских.