Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
08:01, 2 октября 2025Из жизни

Двое занялись сексом на пляже на глазах у многочисленных отдыхающих

Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Chaiwat Subprasom / Reuters

В таиландском городе Паттайя иностранная пара занялась сексом в море у пляжа Джомтьен. Об этом сообщает издание The Thaiger.

Видео, снятое очевидцем, было опубликовано в соцсетях. На записи мужчина и женщина находятся недалеко от берега. Не более чем в ста метрах от них находятся многочисленные отдыхающие из Таиланда и других стран.

Заместитель начальника отделения полиции Муанг Паттайя Арут Спанон сообщил телеканалу Channel 7, что ведется проверка. Сейчас полиция пытается установить место и время происшествия, а также идентифицировать мужчину и женщину на видео.

Материалы по теме:
«И не говорите мне, что она этого не заслужила» На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
16 ноября 2019
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!» Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!»Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
15 августа 2018

Ранее сообщалось о паре, которая занялась сексом на улице в Колумбии. Любовников прервало только появление полицейских.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Суд изъял в доход государства имущество владельцев бренда «Кириешки» и «Яшкино». Штенгеловых подозревают в финансировании ВСУ

    Европу призвали смириться с политикой Трампа по Украине

    Названы самые популярные смартфоны

    Двое занялись сексом на пляже на глазах у многочисленных отдыхающих

    В Госдуме назвали основное оружие ВСУ против России

    В Госдуме предупредили о штрафах за вывешивание списков должников за коммунальные услуги

    В уголовном деле рэпера Гуфа поставили точку

    Слова Трампа о шансах Киева вернуть территории назвали насмешкой

    В Британии оценили последствия передачи Украине ракет Tomahawk

    Названа причина укрепления рубля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости