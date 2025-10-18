Мир
10:34, 18 октября 2025

Спецпосланник Трампа почувствовал себя преданным

CBS: Уиткофф почувствовал себя преданным после удара Израиля по Катару
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Булкин / РИА Новости

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф почувствовал себя преданным после удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Катару в начале сентября. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CBS.

«Думаю, и [зять Трампа] Джаред [Кушнер], и я чувствовали себя (...) немного преданными», — поделился он эмоциями.

По словам Уиткоффа, он узнал об ударе по находившимся в Катаре членам радикального палестинского движения ХАМАС только на следующее утро. Это решение привело к потере доверия катарского руководства и помешало проведению переговоров по сектору Газа, добавил спецпосланник Трампа.

Ранее стало известно, что Стивен Уиткофф может покинуть администрацию Дональда Трампа. По данным британского портала Middle East Eye, он намерен сосредоточиться на своем бизнесе.

