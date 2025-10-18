В Кении сотни граждан пострадали на похоронах бывшего премьер-министра

Standard: Сотни граждан пострадали на похоронах экс-премьера Кении Раилы Одинги

Сотни граждан пострадали на церемонии публичных похорон бывшего премьер-министра Кении Раилы Одинги в городе Кисуму. На это указало местное издание Standard на странице в социальной сети X.

«Несколько человек потеряли сознание от усталости и горя, а сотрудники Красного Креста Кении оказывали первую помощь и эвакуировали пострадавших», — описывают происходящее журналисты.

Экс-премьер Кении Раила Одинга скончался 15 октября. С 16 по 19 октября проходит прощание с кенийским политиком, а уже в воскресенье, 19 октября, он будет похоронен в городе Бондо неподалеку от мавзолея своего отца.

Раила Одинга занимал пост премьер-министра Кении в 2008-2013 годах. Ранее, в 2007-м, он баллотировался в президенты страны, но уступил правившему Мваи Кибаки, после чего объявил акцию гражданского неповиновения, которая вскоре переросла в кровопролитные межэтнические столкновения.

Конфликт удалось разрешить через год благодаря международному посредничеству. В 2008-м было создано коалиционное правительство во главе с Раилой Одингой, а власть президента Мваи Кибаки ограничили.