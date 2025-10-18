В Москве начали проверку из-за избиения собаки в лифте

МВД: В Москве начали проверку по факту избиения собаки в лифте

В Москве начали проверку по факту избиения собаки в лифте. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram.

О факте жестокого обращения с животным стало известно 17 октября. Наряд патрульно-постовой службы выехал по адресу в Юго-Восточном административном округе столицы. Силовики установили женщину, которая несколько раз ударила собаку.

Москвичка отказалась предъявить документы по требованию сотрудников полиции, после чего была доставлена в отдел полиции. Там в отношении нее был составлен протокол об административном правонарушении.

Ранее житель Подмосковья был задержан за избиение собаки-инвалида. Им оказался 47-летний местный житель. В момент нападения на животное он был пьян.