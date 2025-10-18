Бывший СССР
В США занервничали из-за ситуации на СВО

Отставной подполковник Дэвис: РФ скоро может прорвать ключевые участки фронта
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Российская армия в скором времени может прорвать несколько важных участков фронта и достигнуть прорыва на ряде территорий. Такой аналитикой поделился подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис, озвучивая свою позицию в эфире YouTube-канала Deep Dive.

По его словам, европейские лидеры думают, что время не ограничено и они могут продолжать давление на Россию, но они не учитывают проблемы украинской армии на фронте. Прямо сейчас есть несколько ключевых участков, которые «вот-вот рухнут».

В ближайшее время российские войска могут прорвать участки фронта в районах Красноармейска и Купянска, взять эти города в зону своего контроля, заключил полковник.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин оценил возможности ВСУ пойти в наступление. Как отметил он, противник не располагает достаточными силами для этих целей. Кроме того, Киев вполне может начать попытку прорыва из-за обширности линии фронта.

