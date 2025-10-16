Возможности ВСУ пойти в наступление оценили

Военный эксперт Дандыкин: ВСУ не располагает достаточными силами для наступления

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) на данный момент нет возможностей провести эффективную наступательную операцию, но попытка прорыва возможна, считает военный эксперт Василий Дандыкин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Я думаю, нет. В данный момент нет. (…) После того, что случилось в прошлом году с Курской областью, нет — это очевидно», — сказал Дандыкин, отметив, что даже получение ракет Tomahawk от США не изменит возможности Украины в наступлении.

При этом он допустил, что ВСУ вполне могут начать попытку прорыва из-за обширности линии фронта.

Ранее издание Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника сообщило о том, что ВСУ для возможного проведения наступательной операции нужен одобренный план действий, а также новое оружие, предоставляемое Западом.

16 октября президент США Дональд Трамп выступил с заявлением, в котором пообещал поговорить с украинским лидером Владимиром Зеленским про боевые действия. В том числе представитель Вашингтона анонсировал обсуждение наступления, к которому хотят перейти ВСУ.

