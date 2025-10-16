Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:01, 16 октября 2025Бывший СССРЭксклюзив

Возможности ВСУ пойти в наступление оценили

Военный эксперт Дандыкин: ВСУ не располагает достаточными силами для наступления
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) на данный момент нет возможностей провести эффективную наступательную операцию, но попытка прорыва возможна, считает военный эксперт Василий Дандыкин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Я думаю, нет. В данный момент нет. (…) После того, что случилось в прошлом году с Курской областью, нет — это очевидно», — сказал Дандыкин, отметив, что даже получение ракет Tomahawk от США не изменит возможности Украины в наступлении.

При этом он допустил, что ВСУ вполне могут начать попытку прорыва из-за обширности линии фронта.

Ранее издание Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника сообщило о том, что ВСУ для возможного проведения наступательной операции нужен одобренный план действий, а также новое оружие, предоставляемое Западом.

16 октября президент США Дональд Трамп выступил с заявлением, в котором пообещал поговорить с украинским лидером Владимиром Зеленским про боевые действия. В том числе представитель Вашингтона анонсировал обсуждение наступления, к которому хотят перейти ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это кость в горле США». Трамп разрешил ЦРУ операции против дружественной России страны. Приведет ли это к прямому конфликту?

    Луна обрушилась на Британию из-за Украины

    82-летняя женщина выстрелила в мужа в доме престарелых

    Нагрянувшие в администрацию российского города силовики забрали документы

    Украинский футболист извинился за лайк видео с Жириновским

    Изнасилованная толпой мужчин на глазах мужа в Индии туристка решила продолжить путешествие

    На Украине раскрыли подробности об ударе по учебному центру ВСУ

    63-летняя телеведущая отказалась от участия в шоу со словами «лучше бы стала проституткой»

    Преступник выдал себя за бездомного и изнасиловал туристку на вокзале в Азии

    В ЦБ рассказали о больших проблемах на российском рынке жилья

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости