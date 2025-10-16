В Киеве назвали необходимые для наступления ВСУ условия

Politico: Для проведения наступательной операции ВСУ нужны план и новое оружие

Вооруженным силам Украины (ВСУ) для возможного проведения наступательной операции нужны одобренный план действий и новое оружие, предоставляемое Западом. Об этом заявил неназванный высокопоставленный украинский чиновник, передает Politico.

«[Наступление] зависит от оружия, которое мы получим, и одобренного плана», — сообщил собеседник издания.

16 октября президент США Дональд Трамп выступил с заявлением, в котором пообещал поговорить с украинским лидером Владимиром Зеленским про боевые действия. В том числе представитель Вашингтона анонсировал обсуждение наступления, к которому хотят перейти ВСУ.

На слова Трампа отреагировали в Госдуме. Депутат Михаил Шеремет высказал мнение, что новое наступление обернется для ВСУ катастрофой.