13:22, 16 октября 2025Россия

В Госдуме ответили на слова Трампа о новом наступлении ВСУ

Депутат Госдумы Шеремет: Новое наступление обернется для ВСУ катастрофой
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

Новое наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) обернется для них катастрофой, считает депутат Госдумы Михаил Шеремет. Его слова передает РИА Новости.

Так парламентарий прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что украинские военные намерены перейти в наступление.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский, не считаясь с любыми потерями, в надежде удержаться в расшатанном кресле диктатора с сохранением поставок летального оружия со стороны Запада будет пытаться перехватить инициативу, в том числе организуя новое фатальное наступление», — сказал Шеремет.

Он считает, что Зеленский сознательно вводит в заблуждение Трампа по вопросу о возможностях армии Украины. Украинский политик хочет выслужиться перед США и поэтому совершает теракты в отношении мирных граждан, уверен депутат.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ, несмотря на попытки упорного сопротивления, отступают на всей линии боевого соприкосновения. Наступление российских войск подтвердил глава Генштаба Валерий Герасимов. По его словам, войска Южной группировки продвигаются в Северске и Константиновке, группировка «Днепр» наступает в направлении города Запорожья.

