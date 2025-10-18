Вэнс оценил появление главы Пентагона в бело-сини-красном галстуке на встрече с Зеленским

Вэнс о галстуке Хегсета: Белый, синий и красный цвета есть и на флаге США

Вице-президент США Джей Ди Вэнс оценил появление главы Пентагона Пита Хегсета в бело-сине-красном галстуке на встрече с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча Зеленского с президентом США Дональдом Трампом состоялась в пятницу, 17 октября. В сети обратили внимание на галстук Хегсета, выполненный в цветах российского триколора.

«Может быть, он носил цвета [флага Соединенных Штатов] Америки», — ответил Вэнс на публикацию одного из пользователей.

Одной из главных тем встречи Трампа с Зеленским стал вопрос передачи Киеву крылатых ракет Tomahawk. Американский лидер отказался принять такое решение, заявив, что США сами нуждаются в таком вооружении.