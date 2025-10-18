«Пусть рассудит история». Трамп отказался передать Зеленскому «Томагавки» и придумал новый способ прекратить конфликт на Украине

Трамп заявил, что США сами нуждаются в ракетах Tomahawk

Президент США Дональд Трамп высказался о просьбе украинского коллеги Владимира Зеленского передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) крылатые ракеты Tomahawk. Он заявил, что США самим нужны эти «Томагавки», равно как и многое другое из того, что Америка уже отправляет на Украину.

Зеленский ехал в Белый дом с намерением получить от Вашингтона американские дальнобойные ракеты. Он даже привез Трампу карты России, на которых отметил некие «болевые точки» российской оборонной промышленности, и пообещал, что Tomahawk будут применяться только по военным целям.

Кроме того, он предложил Трампу украинские беспилотники в обмен на ракеты. По словам Зеленского, такое «дроновое предложение» позволит значительно увеличить военную мощь США.

Однако после фактического отказа Трампа от передачи вооружений Зеленский сменил тон, сказав, что президенты «договорились не говорить» о Tomahawk. «Мы решили, что пока публично не будем говорить о дальнобойных ракетах, так как США не хотят эскалации», — указал он.

Трамп придумал способ остановить украинский конфликт

Трамп предложил России и Украине объявить себя победителями в конфликте. Об этом он написал в соцсети Truth Social после встречи с Зеленским в Белом доме.

«Пора заключить сделку! Хватит пролитой крови» — заявил он. Также Трамп призвал воюющих вернуться к своим семьям.

Пусть обе стороны заявят о победе, а история рассудит!

Дональд Трамп президент США

Трамп и министр войны США потроллили Зеленского

Во время открытой части переговоров Трамп коснулся темы возможного строительства тоннеля через Берингов пролив, который соединил бы Россию и Аляску. Американский президент назвал идею интересной и спросил у украинского коллеги, что он думает по этому поводу. Зеленский ответил, что идея ему не нравится. «Я не думал, что она тебе понравится», — со смехом сказал Трамп.

Глава Пентагона Пит Хегсет и вовсе пришел на встречу с Зеленским в галстуке с цветами российского триколора. Такая расцветка используется во многих флагах, включая Соединенные Штаты, однако министр войны США надел аксессуар, на котором повторялись белые, синие и красные полосы.

Специалист по языку тела, аналитик Трейси Браун отметила, что Зеленский на встрече заискивал перед Трампом. По ее словам, украинский политик понимал, что в противном случае ему ничего не добиться. «Он явно ставит Трампа выше себя», — резюмировала эксперт.

Впрочем, во время октябрьской встречи Зеленский позволил себе гораздо меньше лестных высказываний в адрес Трампа, чем во время августовского саммита. В этот раз он поблагодарил Трампа всего четыре раза, тогда как два месяца назад журналисты насчитали десять подобных заявлений.