Министр войны США поиздевался над Зеленским

Глава Пентагона Хегсет пришел на встречу с Зеленским в «российском галстуке»

Глава Пентагона и министр войны США Пит Хегсет пришел на встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским в бело-сине-красном галстуке, повторяющем цвета российского триколора. Трансляция встречи ведется телеканалом Fox News.

Такая расцветка используется во флагах России, США, а также Франции, Великобритании и многих других стран мира.

В пятницу, 17 октября, проходит встреча лидера США Дональда Трампа и главы украинского государства Владимира Зеленского в Белом доме. Саммит стал третьим по счету в этом году. Предположительно, Зеленский пытается добиться от американского коллеги поставок ракет Tomahawk.

Ранее хозяин Белого дома во время встречи с Зеленским рассказал о тратах США на Украину. По словам американского лидера, Вашингтон не тратит деньги на Киев, поскольку «за все платит Европа».