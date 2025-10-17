Мир
21:19, 17 октября 2025

Трамп рассказал о тратах США на Украину

Трамп: США не тратят деньги на Украину, за все платит Европа
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты больше не тратят деньги на Украину — за все платят страны Европы. Об этом он рассказал в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме.

«Мы не теряем людей. Мы не тратим деньги. Нам платят за боеприпасы, ракеты и все, что мы отправляем Европейскому союзу, в НАТО», — сообщил он.

Прежде Трамп ответил на вопрос о поставках Украине ракет Tomahawk. По его словам, США очень нужны данные ракеты. Зеленский, в свою очередь, назвал цели возможных ударов, если Киев получит от США Tomahawk. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут наносить удары только по военным целям.

