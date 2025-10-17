Зеленский назвал цели ударов при передаче Tomahawk Украине

Зеленский: Украина будет бить только по военным целям при передаче Tomahawk

Президент Украины Владимир Зеленский назвал цели возможных ударов, если Киев получит от США ракеты Tomahawk. Об этом он заявил на встрече с президентом США Дональдом Трампом.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) якобы будут наносить удары ракетами Tomahawk только по военным целям.

Ранее Зеленский предложил США БПЛА в обмен на ракеты Tomahawk. По его словам, у Украины для США есть «дроновое предложение».

Помимо этого, репортер агентства Reuters Грэм Слэттери сообщал, что делегация Украины, возглавляемая Зеленским, подготовила для Трампа презентацию о том, как Киев мог бы использовать ракеты Tomahawk.