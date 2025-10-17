Бывший СССР
Зеленский назвал цели ударов при передаче Tomahawk Украине

Зеленский: Украина будет бить только по военным целям при передаче Tomahawk
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назвал цели возможных ударов, если Киев получит от США ракеты Tomahawk. Об этом он заявил на встрече с президентом США Дональдом Трампом.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) якобы будут наносить удары ракетами Tomahawk только по военным целям.

Ранее Зеленский предложил США БПЛА в обмен на ракеты Tomahawk. По его словам, у Украины для США есть «дроновое предложение».

Помимо этого, репортер агентства Reuters Грэм Слэттери сообщал, что делегация Украины, возглавляемая Зеленским, подготовила для Трампа презентацию о том, как Киев мог бы использовать ракеты Tomahawk.

