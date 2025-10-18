Мир
01:03, 18 октября 2025Мир

Зеленский несколько раз поблагодарил Трампа

Зеленский в ходе встречи в Белом доме поблагодарил Трампа четыре раза
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с американским лидером Дональдом Трампом поблагодарил его четыре раза. Об этом сообщает РИА Новости.

В первый раз Зеленский поблагодарил Трампа за приглашение. Затем он поблагодарил Трампа за встречу с представителями крупных энергетических компаний США, готовых оказать помощь Украине.

В конце своей речи, которая длилась две минуты, президент Украины сказал Трампу «спасибо» еще два раза. На прошлых переговорах в Белом доме, которые состоялись в августе, Зеленский поблагодарил американского коллегу 10 раз.

Первая встреча Трампа и Зеленского, которая прошла в феврале, обернулась скандалом. Тогда американский президент упрекнул украинского лидера в неблагодарности. «Вы должны высказать нам благодарность, а вы этого не делаете. Это плохо», — сказал он.

