03:52, 18 октября 2025

Специалист по языку тела рассказала о поведении Зеленского перед Трампом

Марина Совина
Марина Совина

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Владимир Зеленский заискивал перед президентом США Дональдом Трампом во время их встречи в Белом доме. Об этом рассказала РИА Новости одна из ведущих в мире специалистов по языку тела, аналитик Трейси Браун.

По ее словам, украинский политик понимал, что в противном случае без этого ему ничего не добиться. «Не могу точно сказать, был ли он нервным или нет, но он явно ставит Трампа выше себя», — отметила аналитик.

Встреча Зеленского и Трампа прошла 17 октября в Белом доме.

Ранее Трейси Браун заявила, что президент РФ Владимир Путин и Дональд Трамп быстро смогли найти общий ритм в невербальном поведении во время встречи на Аляске. Она обратила внимание, что сначала лидеры шли вразнобой, однако очень быстро стали шагать в ногу. Такое случается, когда между людьми устанавливается бессознательная синхронизация.

