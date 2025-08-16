Cпециалист по языку тела рассказала о невербальном поведении Путина и Трампа

Аналитик Браун: Путин и Трамп быстро нашли общий ритм в невербальном поведении

Российский лидер Владимир Путин и глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп быстро смогли найти общий ритм в невербальном поведении во время встречи на Аляске. Об этом РИА Новости рассказала одна из ведущих в мире специалистов по языку тела, аналитик Трейси Браун.

Она обратила внимание, что сначала президенты шли вразнобой, однако очень быстро стали шагать в ногу. Такое случается, когда между людьми устанавливается бессознательная синхронизация, заявила специалист. Как отметила Браун, еще на этапе выхода главы РФ из самолета между лидерами началась тонкая игра невербальных сигналов. «Путин и Трамп все время смотрели друг на друга, пока президент России шел к нему — это жест власти. Кто первый отводит взгляд, тот проигрывает», — поведала собеседница агентства.

Эксперт добавила, что глава Белого дома протянул руку ладонью вверх, демонстрируя гостеприимство, и поначалу рукопожатие выглядело равным, но затем он потянул Путина на себя. Таким образом Трамп хотел продемонстрировать свою власть и пытался представить ситуацию так, что российского президента якобы можно дернуть, указала Браун.

Ранее специалист по чтению по губам раскрыл диалог Дональда Трампа с Владимиром Путиным при встрече в аэропорту Анкориджа на Аляске. Он утверждает, что первыми словами их встречи были слова Трампа: «Наконец-то». Пожимая руки, Трамп сказал: «Вы сделали это, здорово вас видеть, я очень признателен».