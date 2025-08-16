CNN: Европе трудно смириться с тем, как Трамп встретил Путина на Аляске

Мировые СМИ поместили репортажи о встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске на первые полосы, издания ведут текстовые трансляции о саммите. Журналисты оценили язык тела политиков, отметили теплое рукопожатие и отъезд к месту переговоров на одной машине, а также дали прогнозы о возможных итогах встречи, которую уже назвали исторической.

Главы государств встретились в аэропорту Анкориджа 15 августа. Они пожали руки и прошли к кортежу Трампа, на лимузине которого и направились на переговоры. Заявлений для прессы не последовало.

Общение лидеров прошло в формате «три на три» вместо «один на один». Трампа сопровождали госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник американского лидера Стив Уиткофф. Вместе с Путиным на встрече присутствовали глава МИД РФ Сергей Лавров и советник президента России по международным делам Юрий Ушаков.

Европейским лидерам тяжело смириться с тем, как Путина встретили в США

Европе трудно переварить появление Путина на красной дорожке в США, отметил телеканал CNN.

«Европейский дипломат заявил, что, учитывая те ужасы, которые Россия ежедневно творит на Украине, такое обращение будет трудно переварить», — говорится в репортаже.

Канал также обратил внимание на «язык тела» во время встречи политиков.

Пока что язык тела на пятничном саммите был каким угодно, но не холодным CNN

Корреспондент CNN Türk Сияменд Качмаз считает, что Путин сделал три важных жеста в отношении Трампа. Одним из них, по его словам, является решение российского лидера встретиться с Трампом на американской территории, вторым — встреча на военной базе. Третьим важным жестом журналист назвал решение политика сесть в машину американского коллеги.

Встреча может стать выгодной для обоих лидеров

Встреча на Аляске может стать выгодной для обоих лидеров, считает издание The Guardian.

Сегодняшняя встреча может оказаться беспроигрышной для двух лидеров. Путин получает возможность встретиться с президентом США на американской земле. Трамп, в свою очередь, получает возможность играть роль мирового государственного деятеля в масштабном медийном спектакле, где никто не говорит о Джеффри Эпштейне The Guardian

Аналогичную мысль выразило агентство Bloomberg. Саммит на Аляске можно назвать победой президента России независимо от итогов переговоров, указали журналисты.

По их словам, приглашение российского лидера в США свидетельствует о потеплении отношений Москвы и Вашингтона во вторую каденцию Дональда Трампа.

Вместо санкций Трамп наградил Путина

Телеканал Sky News отметил, что встреча на Аляске стала наградой для Путина и выходом из изоляции.

«Изгой» выглядит скорее как партнер. Вместо санкций Дональд Трамп наградил российского президента чем-то, равнозначным государственному визиту Sky News

Заместитель главного редактора немецкой газеты Bild Пауль Ронцхаймер раскритиковал американского президента за аплодисменты Путину. Он также выразил возмущение тем, что в честь прибытия российского президента была расстелена красная ковровая дорожка.

Журналисты сравнили встречу Трампа с Путиным и с Зеленским

Телеканал NBC обратил внимание на разницу том, как Трамп приветствовал Путина и как вступил в перепалку с украинским лидером Владимиром Зеленским в феврале.

Теплое приветствие Владимира Путина сильно контрастирует с ссорой, которая произошла зимой с Зеленским в Белом доме в конце февраля

NBC

Американская газета The Hill перед началом саммита отмечала, что Зеленский в ужасе из-за встречи глав России и США. Как поясняется в статье, украинский лидер боится, что Трамп может пойти на уступки. Кроме того, он обеспокоен тем, что Киев не участвует в переговорах, влияющих на ее будущее.

