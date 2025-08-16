В Турции указали на три важных жеста Путина на встрече с Трампом

CNN Türk: Путин сделал три важных жеста в адрес Трампа перед переговорами

Президент России Владимир Путин сделал три важных жеста в отношении главы США Дональда Трампа перед переговорами на Аляске. На это указал корреспондент CNN Türk Сияменд Качмаз.

Одним из них, по его словам, является решение российского лидера встретиться с Трампом на американской территории.

«Во-вторых, он прибыл на военную базу США. В-третьих, поприветствовав представителей прессы после выхода из самолета, он сел в машину, принадлежащую американской стороне, и направился к зданию, где будет проходить встреча», — отметил Качмаз.

Ранее в США проанализировали «язык тела» Путина и Трампа на встрече. По мнению телеканала CNN, он был «каким угодно, но не холодным».