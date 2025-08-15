На Западе назвали саммит на Аляске победой Путина вне зависимости от итогов

Bloomberg: Саммит на Аляске можно назвать победой Путина независимо от итогов

Саммит на Аляске можно назвать победой президента России Владимира Путина независимо от итогов переговоров, такое мнение выразило западное агентство Bloomberg.

«Еще до начала саммита и вне зависимости от его итогов Путин уже может заявить о победе», — говорится в статье.

Журналисты указали, что приглашение российского лидера в США свидетельствует о потеплении отношений Москвы и Вашингтона во вторую каденцию Дональда Трампа.

США определили в качестве слогана встречи Путина и Трампа на Аляске «В погоне за миром». Переговоры президентов состоятся 15 августа на военной авиабазе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже в формате тет-а-тет с участием переводчиков. Затем состоятся переговоры с участием делегаций.

