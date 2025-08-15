Интернет и СМИ
21:19, 15 августа 2025Интернет и СМИ

На Западе назвали саммит на Аляске победой Путина вне зависимости от итогов

Bloomberg: Саммит на Аляске можно назвать победой Путина независимо от итогов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Саммит на Аляске можно назвать победой президента России Владимира Путина независимо от итогов переговоров, такое мнение выразило западное агентство Bloomberg.

«Еще до начала саммита и вне зависимости от его итогов Путин уже может заявить о победе», — говорится в статье.

Журналисты указали, что приглашение российского лидера в США свидетельствует о потеплении отношений Москвы и Вашингтона во вторую каденцию Дональда Трампа.

США определили в качестве слогана встречи Путина и Трампа на Аляске «В погоне за миром». Переговоры президентов состоятся 15 августа на военной авиабазе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже в формате тет-а-тет с участием переводчиков. Затем состоятся переговоры с участием делегаций.

