В Германии возмутились поступком Трампа на встрече с Путиным

Заместитель главного редактора немецкой газеты Bild Пауль Ронцхаймер раскритиковал американского президента Дональда Трампа за аплодисменты российскому лидеру Владимиру Путину на встрече в аэропорту Анкориджа, штат Аляска. Об этом он высказался в соцсети X.
Он также выразил возмущение тем, что в честь прибытия российского президента была расстелена красная ковровая дорожка.
Путин прилетел в Анкоридж вечером в пятницу, 15 августа. На выходе из самолета его встретил американский лидер. Они пожали друг другу руки и сфотографировались для прессы. После этого главы государств сели в лимузин Трампа и уехали вместе.