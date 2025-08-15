В Германии возмутились поступком Трампа на встрече с Путиным

Журналист Bild Ронцхаймер раскритиковал Трампа за аплодисменты Путину на Аляске

Заместитель главного редактора немецкой газеты Bild Пауль Ронцхаймер раскритиковал американского президента Дональда Трампа за аплодисменты российскому лидеру Владимиру Путину на встрече в аэропорту Анкориджа, штат Аляска. Об этом он высказался в соцсети X.

Он также выразил возмущение тем, что в честь прибытия российского президента была расстелена красная ковровая дорожка.

Путин прилетел в Анкоридж вечером в пятницу, 15 августа. На выходе из самолета его встретил американский лидер. Они пожали друг другу руки и сфотографировались для прессы. После этого главы государств сели в лимузин Трампа и уехали вместе.

