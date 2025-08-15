Стало известно о реакции Европы на красную дорожку для Путина

CNN: Европе будет трудно переварить красную дорожку для Путина в США

Европе трудно переварить появление президента России Владимира Путина на красной дорожке в США. О реакции европейских стран рассказал телеканал CNN.

«Европейский дипломат заявил, что, учитывая те ужасы, которые Россия ежедневно творит на Украине, такое обращение будет трудно переварить», — указано в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп прибыл на встречу с Путиным. Переговоры пройдут 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска.

Трамп также рассказал об ожиданиях от встречи с Путиным. «Я думаю, что все пройдет очень хорошо. А если нет, то я очень быстро направлюсь домой», — сказал он.