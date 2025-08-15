Мир
21:26, 15 августа 2025Мир

Трамп прибыл на встречу с Путиным

Трамп прибыл в Анкоридж на встречу с Путиным
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Howard / Consolidated News Photos / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп прибыл на встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает Reuters.

Встреча глав России и США состоится 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска. В рамках переговоров лидеры двух стран проведут беседу один на один, после чего состоится вторая встреча с участием делегаций.

Ранее Трамп рассказал об ожиданиях от встречи с Путиным. «Я думаю, что все пройдет очень хорошо. А если нет, то я очень быстро направлюсь домой», — сказал он.

