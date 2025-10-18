Мир
Трамп посмеялся над ответом Зеленского

Трампа рассмешил ответ Зеленского про тоннель между Россией и Аляской
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп посмеялся над ответом главы Украины Владимира Зеленского про идею тоннеля через Берингов пролив, который соединил бы Россию и Аляску. Трансляция встречи велась на YouTube-канале Белого дома.

В ходе встречи один из представителей СМИ спросил Трампа о его мнении по поводу проекта тоннеля. Американский президент назвал идею интересной и спросил у украинского коллеги, что он думает по этому поводу. Зеленский ответил, что идея ему не нравится.

«Я не думал, что она тебе понравится», — со смехом сказал Трамп.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что российская и американская стороны продолжат обсуждать инициативу строительства тоннеля, который может соединить РФ и Аляску.

