Россия и США продолжат обсуждать строительство туннеля на Аляску

Дмитриев: Россия и США продолжат обсуждать проект туннеля имени Путина-Трампа

Российская и американская стороны продолжат обсуждать инициативу строительства туннеля, который может соединить Россию и Аляску. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в своем Telegram-канале.

По его словам, эта идея была заложена еще в советскую эпоху. При этом чиновник отметил, что фактор развития современных технологий существенно влияет на быстроту реализации проекта — воплотить задуманное можно эффективнее за счет участия внешних инвесторов.

Ранее президент США Дональд Трамп оценил идею возведения туннеля в честь глав России и Америки. Произошло это прямо на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским, который оказался не рад такому возможному масштабному проекту.

До этого глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, что стандартные подходы предполагают основательные затраты. По предварительной оценке, на строительство объекта могло бы уйти 65 миллиардов долларов, однако технологии могут сократить затраты ровно в восемь раз.