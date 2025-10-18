Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:29, 18 октября 2025Мир

Россия и США продолжат обсуждать строительство туннеля на Аляску

Дмитриев: Россия и США продолжат обсуждать проект туннеля имени Путина-Трампа
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Российская и американская стороны продолжат обсуждать инициативу строительства туннеля, который может соединить Россию и Аляску. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в своем Telegram-канале.

По его словам, эта идея была заложена еще в советскую эпоху. При этом чиновник отметил, что фактор развития современных технологий существенно влияет на быстроту реализации проекта — воплотить задуманное можно эффективнее за счет участия внешних инвесторов.

Ранее президент США Дональд Трамп оценил идею возведения туннеля в честь глав России и Америки. Произошло это прямо на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским, который оказался не рад такому возможному масштабному проекту.

До этого глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, что стандартные подходы предполагают основательные затраты. По предварительной оценке, на строительство объекта могло бы уйти 65 миллиардов долларов, однако технологии могут сократить затраты ровно в восемь раз.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп придумал новый способ завершить конфликт на Украине

    В МИД прокомментировали оскорбления генсека НАТО в адрес российских военных

    ВСУ атаковали российский курортный город

    Россия и США продолжат обсуждать строительство туннеля на Аляску

    Журналист рассказал об унижении Зеленского Трампом и Путиным

    Российского чиновника задержали из-за двух скамеек

    В МОК прокомментировали невыдачу виз израильским спортсменам на чемпионат мира

    Трамп рассказал о губах пресс-секретаря Белого дома

    Зеленский назвал Путина своим врагом

    Оксана Самойлова разводится с Джиганом. Что случилось у «самой уставшей семьи России» и как они поделят роскошное имущество?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости