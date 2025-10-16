Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:37, 16 октября 2025Россия

В России предложили построить туннель на Аляску и назвать его именем Путина и Трампа

Дмитриев предложил построить туннель имени Путина-Трампа из России на Аляску
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X предложил построить туннель из России на Аляску, чтобы соединить две страны, и назвать его именами президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

Он напомнил, что РФПИ уже инвестировал и построил первый в истории железнодорожный мост между Россией и Китаем. «Пришло время сделать больше и впервые в истории человечества соединить континенты. Пришло время соединить Россию и США», — написал Дмитриев.

Чиновник также отметил в публикации американского бизнесмена Илона Маска и озвучил примерную стоимость строительства. По его словам, стандартные подходы предполагают затраты в 65 миллиардов долларов, но технологии могут сократить их до восьми миллиардов.

Ранее Дмитриев анонсировал скорый саммит российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа по итогам их телефонных переговоров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы встретимся в Будапеште». Путин и Трамп договорились о встрече за несколько часов до визита Зеленского в США. Что от нее ждать?

    Трамп допустил урегулирование на Украине после состоявшегося разговора с Путиным

    Трамп рассказал об обсуждении с Путиным передачи ракет Tomahawk Киеву

    Трамп намекнул на отказ дать Зеленскому «Томагавки»

    Минобороны рассказало о попытках ВСУ атаковать Россию

    Трамп заявил о неподходящем времени для санкций против России

    Трамп допустил непрямые переговоры Путина и Зеленского

    На Западе заявили об истерике у европейских лидеров

    В России предложили построить туннель на Аляску и назвать его именем Путина и Трампа

    Трамп анонсировал встречу с Путиным в течение двух недель

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости