В России предложили построить туннель на Аляску и назвать его именем Путина и Трампа

Дмитриев предложил построить туннель имени Путина-Трампа из России на Аляску

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X предложил построить туннель из России на Аляску, чтобы соединить две страны, и назвать его именами президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

Он напомнил, что РФПИ уже инвестировал и построил первый в истории железнодорожный мост между Россией и Китаем. «Пришло время сделать больше и впервые в истории человечества соединить континенты. Пришло время соединить Россию и США», — написал Дмитриев.

Чиновник также отметил в публикации американского бизнесмена Илона Маска и озвучил примерную стоимость строительства. По его словам, стандартные подходы предполагают затраты в 65 миллиардов долларов, но технологии могут сократить их до восьми миллиардов.

Ранее Дмитриев анонсировал скорый саммит российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа по итогам их телефонных переговоров.