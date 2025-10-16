Россия
22:51, 16 октября 2025Россия

Дмитриев анонсировал скорый саммит Путина и Трампа

Дмитриев: Следующий саммит Путина и Трампа состоится в скором времени
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Кирилл Дмитриев

Кирилл Дмитриев. Фото: Globallookpress.com

Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев в соцсети X анонсировал скорый саммит российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа по итогам их телефонных переговоров.

Он отметил, что хороший и продуктивный разговор между политиками подтвердила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Следующий саммит состоится скоро», — заявил Дмитриев.

Трамп провел двухчасовой разговор с Путиным 16 октября. По его словам, в ходе диалога был достигнут «большой прогресс». Американский лидер также рассказал о будущей встрече с российским коллегой, которая планируется в Будапеште.

    Все новости