Дмитриев анонсировал скорый саммит Путина и Трампа

Дмитриев: Следующий саммит Путина и Трампа состоится в скором времени

Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев в соцсети X анонсировал скорый саммит российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа по итогам их телефонных переговоров.

Он отметил, что хороший и продуктивный разговор между политиками подтвердила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Следующий саммит состоится скоро», — заявил Дмитриев.

Трамп провел двухчасовой разговор с Путиным 16 октября. По его словам, в ходе диалога был достигнут «большой прогресс». Американский лидер также рассказал о будущей встрече с российским коллегой, которая планируется в Будапеште.