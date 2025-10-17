Зеленский передал Трампу карты России

Зеленский передал Трампу карты с «болевыми точками» российской оборонки

Украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским привезла американскому лидеру Дональду Трампу несколько карт России. Об этом сообщил источник «РБК-Украина».

На них отмечены некие якобы «болевые точки» российской оборонки и военной экономики. По словам собеседника издания, Трамп мог бы «надавить» на эти точки, чтобы Россия пошла на прекращение конфликта.

Ранее Зеленский назвал цели возможных ударов, если Киев получит от США ракеты Tomahawk. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) якобы будут наносить удары только по военным объектам.