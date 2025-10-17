Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:52, 17 октября 2025Мир

Зеленский передал Трампу карты России

Зеленский передал Трампу карты с «болевыми точками» российской оборонки
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским привезла американскому лидеру Дональду Трампу несколько карт России. Об этом сообщил источник «РБК-Украина».

На них отмечены некие якобы «болевые точки» российской оборонки и военной экономики. По словам собеседника издания, Трамп мог бы «надавить» на эти точки, чтобы Россия пошла на прекращение конфликта.

Ранее Зеленский назвал цели возможных ударов, если Киев получит от США ракеты Tomahawk. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) якобы будут наносить удары только по военным объектам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп ответил на вопрос о поставках Украине Tomahawk

    Стало известно о погибшем в результате взрыва на заводе в Стерлитамаке

    Коммунальщики предложили способ сделать расчеты за ЖКУ более прозрачными

    Зеленский передал Трампу карты России

    Роднина оценила перспективы Валиевой в фигурном катании после возвращения в спорт

    Трамп завершил конференцию с Зеленским нецензурной фразой о Мадуро

    Зеленский дерзко ответил обратившему внимание на его костюм журналисту

    Белый дом ответил на вопрос о встрече с Путиным шуткой про маму

    В российском регионе столкнулись два поезда

    Трамп пригрозил стране НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости