Врач развеяла популярный миф о бюстгальтерах

Врач Жукова: Научных доказательств связи между ношением бюстгальтера и раком нет

Утверждение, будто жесткие и синтетические бюстгальтеры провоцируют рак груди — это миф, заверила онколог-маммолог, заведующая первичным онкологическим кабинетом по лечению заболеваний молочной железы АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Елена Жукова. Это заблуждение она опровергла в разговоре с «Лентой.ру».

По словам врача, миф о том, что тесные бюстгальтеры провоцируют рак, появился в 1990-е годы. Тогда считалось, что жесткие чашки и косточки пережимают лимфатические сосуды и мешают выводу токсинов.

Однако, как подчеркнула специалист, не существует никаких научных доказательств того, что ношение бюстгальтера увеличивает риск рака груди. Она также привела результаты масштабного исследования, показавшие, что ни тип нижнего белья (с косточками или без), ни его плотность, ни продолжительность ношения не влияют на риск развития онкологических заболеваний.

Более того, известно, что давление ткани не влияет на работу лимфатической системы груди и не нарушает отток лимфы, уточнила доктор. «Ношение бюстгальтера — это вопрос комфорта и поддержки, а не онкопрофилактики. Куда важнее, чтобы белье подходило по размеру и не вызывало раздражения кожи или боли», ― добавила Жукова.

