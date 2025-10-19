19 октября в России отмечают День лицеиста, а в мире празднуют День детской кости и суставов, а также День кучерявых людей. Православные верующие вспоминают апостола Фому и других святых. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 19 октября — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

Всероссийский день лицеиста

Открытый в 1811 году Императорский красносельский лицей стал первым в России учебным заведением с европейским подходом к образованию. В годовщину основания учебного заведения по всей стране празднуют День лицеиста.

Позже в Российской империи открыли еще шесть лицеев. С приходом к власти большевиков они прекратили работу. В системе образования лицеи возродились уже в 1990-е годы, тогда в календаре и появилась праздничная дата.

Праздники в мире

Всемирный день детской кости и суставов

Этот праздник посвящен вопросам здоровья опорно-двигательного аппарата детей. Болезни, затрагивающие работу суставов, связок, мышц, состояние костей и нервной системы, становятся все более распространенными среди детей. В их числе ревматоидный артрит, переломы, дисплазия тазобедренного сустава, мышечная дистрофия, остеопороз и другие.

Чтобы снизить риски развития этих недугов, врачи советуют прививать детям любовь к спорту, следить за их осанкой и питанием, а также регулярно давать витамины и проходить обследования.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 19 октября

День кучерявых людей;

День карманной собачки.

Какой церковный праздник 19 октября

День памяти апостола Фомы

Апостол Фома был одним из 12 ближайших учеников Христа. Согласно Священному писанию, после распятия, Фома не поверил рассказу других апостолов о чудесном воскресении Мессии. Он заявил, что пока сам не увидит Иисуса и не вложит свои пальцы в язвы от гвоздей на его руках. не поверит в пасхальное чудо. На восьмой день после Воскресения Христос явился Фоме и показал свои раны. Тогда апостол раскаялся в слабости своей веры: благодаря этому он стал сильнее, неутомимее всех других учеников и обошел с проповедью почти весь свет.

В русском языке фразеологизм «Фома неверующий» соотносится с человеком, которого трудно в чем-либо убедить. Верующие молятся святому Фоме при беспокоящем душу неверии.

Какие еще церковные праздники отмечают 19 октября

День памяти исповедника Михаила Союзова;

День памяти священномученика Иоанна Рыбина;

Приметы на 19 октября

По народному календарю 19 октября — Фомин день. На Руси верили, что апостол славился бережливостью и запасливостью. Поэтому многие приметы этого дня связаны с сохранением запасов еды и других ресурсов.

В Фомин день нельзя вести себя расточительно, но в то же время не следует отказывать больным и нищим в помощи. Иначе бедность затронет и вас.

19 октября подходит для финансовых сделок, планирования бюджета и других дел, связанных с экономикой.

Хвалиться богатством перед незнакомцами — в скором времени обеднеть.

Кто родился 19 октября

Огюст Люмьер (1862-1954)

Совместно с младшим братом Луи Огюст Люмьер считается родоначальником кино и основателем французской киноиндустрии. 13 февраля 1895 года братья Люмьер запатентовали первый аппарат для получения движущегося изображения.

В этом тандеме Луи занимался преимущественно технической стороной кинематографа, а Огюст был организатором и менеджером. Самой известной работой братьев стал короткий фильм «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьюта».

Сэр Майкл Гэмбон — ирландский и британский актер, получивший широкую известность благодаря роли Альбуса Дамблдора в серии фильмов о Гарри Поттере. Также он снимался в фильмах «Сонная Лощина», «Повар, вор, его жена и ее любовник», сериалах «Эмма», «Доктор кто» и многих других.

Кто еще родился 19 октября