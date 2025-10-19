В российском регионе при атаке БПЛА на автомобиль пострадал водитель

Водитель ранен в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобиль, стоящий на обочине, в Волоконовском районе Белгородской области, заявил в Telegram губернатор российского региона Вячеслав Гладков.
«В Волоконовском районе на участке автодороги Грушевка — Борисовка FPV-дрон ударил по автомобилю, стоящему на обочине», — уточнил он.
Ранее украинский дрон атаковал автомобиль с детьми в поселке Северный в Белгородской области. Ранения получили 8-летняя девочка и 12-летний мальчик.