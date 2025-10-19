Бросившую младенца в коляске у помойки россиянку заключили под стражу

В Петербурге бросившую младенца в коляске у помойки мать заключили под стражу

В Санкт-Петербурге мать, бросившую младенца в коляске у помойки, заключили под стражу. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов российского города.

По решению Московского районного суда женщина пробудет под стражей до 15 декабря.

Во время процесса гражданка заявила, что не желала зла своему ребенку и не хотела его убивать. Она просила избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.

17 октября женщина оставила дочь 2025 года рождения на территории контейнерной мусорной площадки в Московском районе Петербурга. Младенца обнаружили прохожие и вызвали бригаду медиков.

Ранее стало известно, что жительница Ростова-на-Дону больше года хранила тело младенца в морозильной камере холодильника. Затем она выбросила его в мусорный бак в Суворовском районе. По факту случившегося в российском регионе было возбуждено уголовное дело.

