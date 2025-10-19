Россияне отмечают День отца

Сегодня, 19 октября, россияне отмечают День отца. Указом президента Владимира Путина в 2021 году праздник был учрежден для укрепления статуса отца в семье и обществе. С тех пор его ежегодно празднуют в третье воскресенье октября. Подробности об истории и традициях Дня отца в России, а также идеи подарков папе — в материале «Ленты.ру».

Дата праздника в 2025 году

Традиционно День отца в России отмечают в третье воскресенье октября.

В 2025 году День отца выпадает на 19 октября

История праздника

В мире

Считается, что День отца в начале XX века придумала американка Сонора Луиза Смарт Додд. Потеряв мать в 16 лет, она осталась на попечении отца, ветерана гражданской войны Уильяма Джексона Смарта. Кроме Соноры, Уильям в одиночку воспитал еще пятерых детей, так и не женившись повторно.

Однажды, уже будучи взрослой, Сонора посетила праздничную литургию по случаю Дня матери — именно там ей пришла идея учредить праздник в честь отцов. Женщина подала петицию в администрацию родного города, рассказав о своем отце-одиночке, который всю жизнь посвятил детям. Отмечать День отца Сонора предложила 5 июня — в день рождения Уильяма Джексона Смарта. Власти идею поддержали, но постановили отмечать праздник в третье воскресенье июня.

Впервые День отца отметили 19 июня 1910 года в городе Спокан штата Вашингтон

В 1966 году День отца стал национальным праздником в США. Там его до сих пор отмечают в третье воскресенье июня.

В России

Хотя официальный статус на федеральном уровне День отца получил лишь в 2021 году, его история началась значительно раньше — со смелых региональных инициатив. Впервые праздник учредили в 2002 году в Череповце, там его праздновали во второе воскресенье декабря.

Фото: Fizkes / Shutterstock / Fotodom

Инициатива постепенно распространилась по стране. С 2003 года праздник отмечают в Новосибирске, с 2006-го — в Волгоградской, Липецкой, Курской и Ульяновской областях. В 2011 году День отца впервые отметили в Санкт-Петербурге, а в 2014-м — в Москве.

К моменту, когда Минтруд в 2021 году предложил присвоить Дню отца официальный статус, праздник отмечали в 28 регионах страны

Указ № 573 от 4 октября 2021 года «О Дне отца» не только сделал праздник всероссийским, но и присвоил ему постоянную дату — третье воскресенье октября. Кроме того, документ утвердил цель мероприятий в этот день — «укрепление института семьи и повышение значимости отцовства в воспитании детей».

Как отмечают День отца в России

Относительно молодой всероссийский праздник пока не имеет устоявшихся народных традиций. Однако с каждым годом День отца отмечается все более широко и разнообразно благодаря государственным инициативам и общественным проектам.

Например, с 2014 года в Москве ежегодно проходит фестиваль «Папа Фест». Сегодня эту инициативу поддерживают и другие регионы страны: проводят квесты, спортивные мероприятия и творческие мастер-классы для отцов и детей.

В сентября 2025 года открылся прием заявок на всероссийский конкурс пользовательского видео «Отец года». Чтобы стать участником, нужно было снять или выбрать из семейного архива ролик длительностью не более двух минут, в котором папы проводят время с детьми: играют, учат, создают поделки и так далее. Видео необходимо было опубликовать на личной странице VK с подписью: «Участвую в конкурсе #отецгода2025». Оглашение результатов запланировано на 19 октября.

В числе других традиций — денежные выплаты многодетным или отцам-одиночкам, которые назначаются по всей России, а также конкурс «Отец — ответственная должность», в ходе которого власти регионов награждают выдающихся отцов.

С точным расписанием праздничных мероприятий можно ознакомиться на сайте своего города

Что касается семейных традиций, как правило в День отца семьи собираются за праздничным столом. Дети говорят слова благодарности и вручают папам подарки. Те, кто предпочитает активный отдых, посещают тематические мастер-классы и концерты или едут в парк развлечений.

Что подарить на День отца

Для мастера на все руки. Если папа любит мастерить своими руками, его обрадуют качественные инструменты, многофункциональный гаджет для дома или умная техника для гаража и мастерской. Такой подарок и практичен, и покажет, что вы уважаете его хобби.

Если папа любит мастерить своими руками, его обрадуют качественные инструменты, многофункциональный гаджет для дома или умная техника для гаража и мастерской. Такой подарок и практичен, и покажет, что вы уважаете его хобби. Для спортсмена. Ценителю активного отдыха пригодится новая экипировка для его любимого вида спорта, абонемент в фитнес-клуб или билеты на значимое спортивное событие, которое можно посетить вместе с семьей.

Ценителю активного отдыха пригодится новая экипировка для его любимого вида спорта, абонемент в фитнес-клуб или билеты на значимое спортивное событие, которое можно посетить вместе с семьей. Для ценителя комфорта. Если отец любит отдыхать с комфортом, отличным выбором станут мягкий домашний халат или качественная пижама, набор для бани или элитный набор кофе и чая.

Если отец любит отдыхать с комфортом, отличным выбором станут мягкий домашний халат или качественная пижама, набор для бани или элитный набор кофе и чая. Для интеллектуала. Любознательному папе понравится книга его любимого автора или на актуальную тему, подписка на онлайн-кинотеатр или образовательную платформу, а также увлекательная настольная игра для семейных вечеров.

Фото: Unsplash

А если у папы есть все, подарите ему яркие эмоции и воспоминания.

Опыт вместо вещи. Это могут быть билеты на концерт, запись на кулинарный или творческий мастер-класс, поездка в город его юности или место, которое он давно хотел посетить.

Это могут быть билеты на концерт, запись на кулинарный или творческий мастер-класс, поездка в город его юности или место, которое он давно хотел посетить. Подарок своими руками. Такое поздравление всегда трогает. Для маленьких детей — это рисунок или поделка. Для взрослых — собственноручно собранная модель, связанный свитер, испеченный пирог или написанное стихотворение.

Такое поздравление всегда трогает. Для маленьких детей — это рисунок или поделка. Для взрослых — собственноручно собранная модель, связанный свитер, испеченный пирог или написанное стихотворение. Семейный цифровой архив. Оцифруйте старые семейные фотографии, смонтируйте видеопоздравление от всех родственников или создайте генеалогическое древо.

Поздравления с Днем отца

1. Дорогой папа, с Днем отца! Для меня ты всегда был и остаешься не просто родителем, а настоящим героем, который может все. Спасибо за твое терпение, за мудрые советы, за твою веру в меня, даже когда я в себе сомневался. Знай, твое место в моем сердце — самое главное.

2. Папа, в этот день хочу сказать тебе самое простое и самое важное: спасибо. Спасибо за то, что в детстве чинил сломанные игрушки и отвечал на тысячи «почему?». За то, что в юности терпел мой бунт и был рядом, когда он закончился. За то, что сейчас, став взрослым, я до сих пор могу приехать к тебе за советом и просто попить чаю. Ты — мой маяк. С праздником! Будь здоров и счастлив.

3. Папа, с Днем отца! Ты всегда был на шаг впереди: и гаджеты новые освоил, и с юмором все в порядке. Спасибо, что учил не только гвоздь забивать, но и на жизнь с улыбкой смотреть. Оставайся на такой же крутой волне! Легкости во всем, новых интересов и чтобы техника никогда не подводила. Обнимаю крепко!

4. Папуля, с твоим днем! Ты — мой главный тимлид в команде под названием «Жизнь». Спасибо за бэкап в трудную минуту и за то, что всегда делился своим жизненным опытом (лучше любого GPT!). Желаю бесконечного аптайма, быстрого решения любых задач и только позитивных эмоций. Ты лучший!

Фото: Picsea / Unsplash

5. Пап, с Днем отца! Напоминаю, что ты по-прежнему лучший в мире: рассказчик анекдотов, мастер по починке всего, что сломал я, дегустатор маминых блюд, и просто крутой мужик! Так что не подведи репутацию! Пусть молоток всегда попадает по гвоздю, а не по пальцам!

6. Папа, с Днем отца! Говорят, с годами начинаешь понимать и ценить своих родителей. И сейчас я с абсолютной ясностью понимаю: многие мои лучшие качества — это твои уроки. Умение держать слово, не пасовать перед трудностями, смеяться над собой — все это от тебя. Спасибо, что вложил в меня не просто знания, а целый моральный кодекс. Я стараюсь жить по нему и, надеюсь, смогу передать это своим детям. Будь здоров, папа. Я горжусь тобой.

7. Дорогой папа. В суете дней мы часто забываем говорить главное. Сегодня хочу сказать: я помню. Помню, как ты учил меня завязывать шнурки. Как сидел со мной ночами, когда я болел. Как молча поддерживал, когда у меня не ладилось. Твоя любовь была тихой и ненавязчивой, но прочной, как скала. Она и сейчас во мне. Спасибо за все. Я тебя люблю.