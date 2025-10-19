Сегодня, 19 октября, россияне отмечают День отца. Указом президента Владимира Путина в 2021 году праздник был учрежден для укрепления статуса отца в семье и обществе. С тех пор его ежегодно празднуют в третье воскресенье октября. Подробности об истории и традициях Дня отца в России, а также идеи подарков папе — в материале «Ленты.ру».
Дата праздника в 2025 году
Традиционно День отца в России отмечают в третье воскресенье октября.
В 2025 году День отца выпадает на 19 октября
История праздника
В мире
Считается, что День отца в начале XX века придумала американка Сонора Луиза Смарт Додд. Потеряв мать в 16 лет, она осталась на попечении отца, ветерана гражданской войны Уильяма Джексона Смарта. Кроме Соноры, Уильям в одиночку воспитал еще пятерых детей, так и не женившись повторно.
Однажды, уже будучи взрослой, Сонора посетила праздничную литургию по случаю Дня матери — именно там ей пришла идея учредить праздник в честь отцов. Женщина подала петицию в администрацию родного города, рассказав о своем отце-одиночке, который всю жизнь посвятил детям. Отмечать День отца Сонора предложила 5 июня — в день рождения Уильяма Джексона Смарта. Власти идею поддержали, но постановили отмечать праздник в третье воскресенье июня.
Впервые День отца отметили 19 июня 1910 года в городе Спокан штата Вашингтон
В 1966 году День отца стал национальным праздником в США. Там его до сих пор отмечают в третье воскресенье июня.
В России
Хотя официальный статус на федеральном уровне День отца получил лишь в 2021 году, его история началась значительно раньше — со смелых региональных инициатив. Впервые праздник учредили в 2002 году в Череповце, там его праздновали во второе воскресенье декабря.
Инициатива постепенно распространилась по стране. С 2003 года праздник отмечают в Новосибирске, с 2006-го — в Волгоградской, Липецкой, Курской и Ульяновской областях. В 2011 году День отца впервые отметили в Санкт-Петербурге, а в 2014-м — в Москве.
К моменту, когда Минтруд в 2021 году предложил присвоить Дню отца официальный статус, праздник отмечали в 28 регионах страны
Указ № 573 от 4 октября 2021 года «О Дне отца» не только сделал праздник всероссийским, но и присвоил ему постоянную дату — третье воскресенье октября. Кроме того, документ утвердил цель мероприятий в этот день — «укрепление института семьи и повышение значимости отцовства в воспитании детей».
Как отмечают День отца в России
Относительно молодой всероссийский праздник пока не имеет устоявшихся народных традиций. Однако с каждым годом День отца отмечается все более широко и разнообразно благодаря государственным инициативам и общественным проектам.
Например, с 2014 года в Москве ежегодно проходит фестиваль «Папа Фест». Сегодня эту инициативу поддерживают и другие регионы страны: проводят квесты, спортивные мероприятия и творческие мастер-классы для отцов и детей.
В сентября 2025 года открылся прием заявок на всероссийский конкурс пользовательского видео «Отец года». Чтобы стать участником, нужно было снять или выбрать из семейного архива ролик длительностью не более двух минут, в котором папы проводят время с детьми: играют, учат, создают поделки и так далее. Видео необходимо было опубликовать на личной странице VK с подписью: «Участвую в конкурсе #отецгода2025». Оглашение результатов запланировано на 19 октября.
В числе других традиций — денежные выплаты многодетным или отцам-одиночкам, которые назначаются по всей России, а также конкурс «Отец — ответственная должность», в ходе которого власти регионов награждают выдающихся отцов.
С точным расписанием праздничных мероприятий можно ознакомиться на сайте своего города
Что касается семейных традиций, как правило в День отца семьи собираются за праздничным столом. Дети говорят слова благодарности и вручают папам подарки. Те, кто предпочитает активный отдых, посещают тематические мастер-классы и концерты или едут в парк развлечений.
Что подарить на День отца
- Для мастера на все руки. Если папа любит мастерить своими руками, его обрадуют качественные инструменты, многофункциональный гаджет для дома или умная техника для гаража и мастерской. Такой подарок и практичен, и покажет, что вы уважаете его хобби.
- Для спортсмена. Ценителю активного отдыха пригодится новая экипировка для его любимого вида спорта, абонемент в фитнес-клуб или билеты на значимое спортивное событие, которое можно посетить вместе с семьей.
- Для ценителя комфорта. Если отец любит отдыхать с комфортом, отличным выбором станут мягкий домашний халат или качественная пижама, набор для бани или элитный набор кофе и чая.
- Для интеллектуала. Любознательному папе понравится книга его любимого автора или на актуальную тему, подписка на онлайн-кинотеатр или образовательную платформу, а также увлекательная настольная игра для семейных вечеров.
А если у папы есть все, подарите ему яркие эмоции и воспоминания.
- Опыт вместо вещи. Это могут быть билеты на концерт, запись на кулинарный или творческий мастер-класс, поездка в город его юности или место, которое он давно хотел посетить.
- Подарок своими руками. Такое поздравление всегда трогает. Для маленьких детей — это рисунок или поделка. Для взрослых — собственноручно собранная модель, связанный свитер, испеченный пирог или написанное стихотворение.
- Семейный цифровой архив. Оцифруйте старые семейные фотографии, смонтируйте видеопоздравление от всех родственников или создайте генеалогическое древо.
Поздравления с Днем отца
1. Дорогой папа, с Днем отца! Для меня ты всегда был и остаешься не просто родителем, а настоящим героем, который может все. Спасибо за твое терпение, за мудрые советы, за твою веру в меня, даже когда я в себе сомневался. Знай, твое место в моем сердце — самое главное.
2. Папа, в этот день хочу сказать тебе самое простое и самое важное: спасибо. Спасибо за то, что в детстве чинил сломанные игрушки и отвечал на тысячи «почему?». За то, что в юности терпел мой бунт и был рядом, когда он закончился. За то, что сейчас, став взрослым, я до сих пор могу приехать к тебе за советом и просто попить чаю. Ты — мой маяк. С праздником! Будь здоров и счастлив.
3. Папа, с Днем отца! Ты всегда был на шаг впереди: и гаджеты новые освоил, и с юмором все в порядке. Спасибо, что учил не только гвоздь забивать, но и на жизнь с улыбкой смотреть. Оставайся на такой же крутой волне! Легкости во всем, новых интересов и чтобы техника никогда не подводила. Обнимаю крепко!
4. Папуля, с твоим днем! Ты — мой главный тимлид в команде под названием «Жизнь». Спасибо за бэкап в трудную минуту и за то, что всегда делился своим жизненным опытом (лучше любого GPT!). Желаю бесконечного аптайма, быстрого решения любых задач и только позитивных эмоций. Ты лучший!
5. Пап, с Днем отца! Напоминаю, что ты по-прежнему лучший в мире: рассказчик анекдотов, мастер по починке всего, что сломал я, дегустатор маминых блюд, и просто крутой мужик! Так что не подведи репутацию! Пусть молоток всегда попадает по гвоздю, а не по пальцам!
6. Папа, с Днем отца! Говорят, с годами начинаешь понимать и ценить своих родителей. И сейчас я с абсолютной ясностью понимаю: многие мои лучшие качества — это твои уроки. Умение держать слово, не пасовать перед трудностями, смеяться над собой — все это от тебя. Спасибо, что вложил в меня не просто знания, а целый моральный кодекс. Я стараюсь жить по нему и, надеюсь, смогу передать это своим детям. Будь здоров, папа. Я горжусь тобой.
7. Дорогой папа. В суете дней мы часто забываем говорить главное. Сегодня хочу сказать: я помню. Помню, как ты учил меня завязывать шнурки. Как сидел со мной ночами, когда я болел. Как молча поддерживал, когда у меня не ладилось. Твоя любовь была тихой и ненавязчивой, но прочной, как скала. Она и сейчас во мне. Спасибо за все. Я тебя люблю.