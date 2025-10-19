Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
21:10, 19 октября 2025Интернет и СМИ

Главу редакции Sputnik Азербайджан освободили из-под стражи

МИД РФ: Главу редакции Sputnik Азербайджан Картавых освободили из-под стражи
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых освободили из-под стражи, об этом сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Картавых был освобожден из-под стражи и вылетел в Россию», — уточнила дипломат.

30 июня в офис агентства Sputnik Азербайджан пришла полиция страны. Правоохранители задержали Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Журналистов обвинили в незаконном предпринимательстве и мошенничестве и приговорили к четырем месяцам предварительного заключения. Позднее Игоря Картавых отпустили под домашний арест.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп призвал Зеленского принять условия России

    Евросоюз обвинили в попытке сорвать встречу Путина и Трампа

    В Белоруссии рассказали о работе по установлению контактов с властями Украины

    Израиль возобновил соблюдение режима прекращения огня в Газе

    На Западе рассказали об одном страхе военных ВСУ

    В российском регионе при атаке беспилотников пострадала женщина

    В российском регионе при атаке БПЛА на автомобиль пострадал водитель

    Депутат Европарламента пригрозила «переломать ноги» Зеленскому из-за выступления в Румынии

    Украинский военный ограбил церковь в Полтавской области

    Гол Тюкавина спас «Динамо» от поражения в домашней игре с «Ахматом»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости