Главу редакции Sputnik Азербайджан освободили из-под стражи

МИД РФ: Главу редакции Sputnik Азербайджан Картавых освободили из-под стражи

Главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых освободили из-под стражи, об этом сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Картавых был освобожден из-под стражи и вылетел в Россию», — уточнила дипломат.

30 июня в офис агентства Sputnik Азербайджан пришла полиция страны. Правоохранители задержали Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Журналистов обвинили в незаконном предпринимательстве и мошенничестве и приговорили к четырем месяцам предварительного заключения. Позднее Игоря Картавых отпустили под домашний арест.

