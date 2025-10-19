Мир
21:54, 19 октября 2025Мир

На Западе рассказали об одном страхе военных ВСУ

MWM: Бойцы ВСУ жалуются на разрушительную силу российского истребителя Су-34
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Украинские военные жалуются на разрушительную силу российского истребителя Су-34. Об этом написало издание Military Watch Magazine.

«Один военнослужащий сравнил удар истребителя с “вратами ада”, подчеркнув, что Су-34 ревет так, словно стремительно спускается прямо на людей», — подчеркивается в статье.

Также в материале указано, что Су-34 — это улучшенная версия самолета Су-27, обладающая самой большой дальностью полета. Солдаты ВСУ жалуются, что один снаряд, выпущенный с данного российского истребителя, способен разрушить укрепленный бункер.

Ранее издание The National Interest написало, что российские оптоволоконные дроны наводят ужас на бойцов Вооруженных сил Украины. В материале уточняется, что моральный дух украинских солдат подрывается точностью ударов таких беспилотников.

В августе сообщалось, что бойцы ВСУ боятся нового изобретения российских военнослужащих — тележки на электродвигателе.

