На Западе раскрыли страх ВСУ в зоне СВО

The National Interest: Российские оптоволоконные дроны наводят ужас на ВСУ

Российские оптоволоконные дроны наводят ужас на бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет издание The National Interest.

Один из украинских активистов отметил, что становится только хуже, потому что технологии не стоят на месте.

В материале уточняется, что моральный дух украинских солдат подрывается точностью ударов таких беспилотников, их маневренностью, а также дальностью действия — несмотря на все меры защиты, применяемые ВСУ, она в лучших условиях может достигать 40-50 километров.

Ранее стало известно, что военнослужащие ВСУ используют в Херсонской области ударные FPV-дроны с самодельными боеприпасами.