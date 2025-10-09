РИА Новости: ВСУ применяют ударные дроны с самодельными боеприпасами

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) используют в Херсонской области ударные FPV-дроны с самодельными боеприпасами. Об этом РИА Новости рассказал разведчик-десантник группировки войск «Днепр» с позывными Кэп.

«Используют различные снаряды, переделанные самопалы, которые имеют и пробивную и зажигательную способность. То есть, ведут доработки снарядов», — отметил он.

Собеседник уточнил, что зажигательные боеприпасы создаются украинскими военными кустарным способом. «Снаряд выглядит в виде зеленой капсулы. На ней установлен "джоник", который может срабатывать абсолютно на все: на движение, на сейсмические волны, очень много принципов инициации его», — добавил Кэп.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что Вооруженные силы (ВС) России уничтожили около 100 наемников ВСУ и цех по сборке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Харькове. Также сообщается о 28 раненых наемниках, их состояние оценивается как тяжелое.