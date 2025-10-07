Бывший СССР
10:46, 7 октября 2025Бывший СССР

Лебедев сообщил об уничтожении цеха по сборке БПЛА в Харькове

Лебедев: ВС России уничтожили 100 наемников ВСУ и цех по сборке БПЛА в Харькове
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили около 100 наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) и цех по сборке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Харькове. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Харьков, массовые "прилеты" (...) Пока известно об уничтожении цеха, где производилась сборка БПЛА. Уничтожение подразделения с иностранными наемниками, латиносы и Восточная Европа, около сотни штук», — рассказал он.

Уточняется о 28 раненных наемниках, их состояние оценивается как тяжелое. О других подробностях не сообщается.

Ранее в Минобороны России рассказали об ударах, которые были нанесены по энергетической инфраструктуре, хранилищам с горючим, местам хранения и подготовки к запуску беспилотников дальнего действия. Атакам также подверглись пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.

