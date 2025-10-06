Раскрыты подробности ударов ВС России по украинским нефтяным объектам

Минобороны: ВС России ударили по нефтяным объектам, используемым в интересах ВСУ

Российские войска ударили по украинским объектам нефтяной промышленности. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что объекты использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также удары были нанесены по энергетической инфраструктуре, хранилищам с горючим, местам хранения и подготовки к запуску беспилотников дальнего действия. Помимо того, атакам подверглись пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.

В ночь на понедельник, 6 октября, российские беспилотники типа «Герань» атаковали нефтебазу в Калиновке под Киевом. Под удар также попал Харьков, в городе прогремело более 15 мощных взрывов, после чего вспыхнул сильный пожар.