Поездки в Россию стали модными в одной восточной стране

В Саудовской Аравии появилась мода на туристические поездки в Россию
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Just2shutter / Shutterstock / Fotodom  

В Саудовской Аравии стали модными туристические поездки в Россию. О массовой тенденции среди жителей восточной страны сообщил глава комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по международной деятельности Сергей Войтович, пишет РИА Новости.

По словам эксперта, одна из главных причин появления моды на путешествия в Россию — взвешенная политика российского МИД в отношении арабо-израильского конфликта. Помимо этого туристов привлекают простое получение визы, комфортный климат, природное разнообразие, высокий уровень безопасности и наличие прямых авиарейсов.

Войтович отметил, что раньше в Россию арабские гости приезжали в основном из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Однако после запуска прямых рейсов между Эр-Риядом и Москвой заметно вырос поток туристов из Саудовской Аравии. «В 2025 году Россию уже посетили около 50 тысяч туристов из Саудовской Аравии, но мы ожидаем, что их число достигнет 250 тысяч человек в год», — спрогнозировал специалист.

Войтович отметил, что одним из главных препятствий для арабских туристов было отсутствие у них достоверной информации — решить эту проблему поможет приложение Visit Russia, которое запускает РСТ совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ). При помощи него пользователи смогут купить авиабилеты, оформить электронную визу, найти и забронировать жилье, оплатить экскурсии, пользоваться картами и навигатором.

Ранее стало известно, что арабские туристы массово полюбили горные курорты Сочи. Уточняется, что чаще всего в российском городе отдыхают туристы из ОАЭ и Бахрейна. Кроме того, все больше гостей приезжают из Кувейта, Саудовской Аравии и Катара.

