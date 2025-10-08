Путешествия
12:03, 8 октября 2025Путешествия

Арабские туристы массово полюбили российский курорт

АТОР: Туроператоры отмечают интерес арабских туристов к горным курортам Сочи
Алина Черненко

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Российские туроператоры отмечают растущий интерес туристов из арабских стран к горным курортам Сочи. О том, что жители государств Персидского залива массово полюбили это направление, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что чаще всего в Сочи отдыхают туристы из ОАЭ и Бахрейна. Кроме того, все больше гостей приезжают из Кувейта, Саудовской Аравии и Катара. Как правило, это путешественники, которые уже побывали в Москве и Санкт-Петербурге и хотят увидеть другую Россию. В АТОР добавили, что они едут в Сочи по рекомендациям друзей и родственников.

По данным источника, среди российских горных курортов по турпотоку лидирует Красная Поляна. Иностранцев также интересуют Домбай и Архыз на Кавказе и Мурманская область, где можно увидеть северное сияние.

В пресс-службе курорта Красная Поляна отметили, что средняя продолжительность отдыха арабских туристов в горах — от четырех до семи ночей. Стоимость проживания на этот срок варьируется от 74 до 140 тысяч рублей.

В материале также говорится, что такие туристы не склонны тратить на отдыхе много денег. Вместо дорогих ресторанов они предпочитают фастфуд и ходят за покупками в сетевые супермаркеты.

Ранее стало известно, что туристы из арабских стран заинтересовались поездками в Тверь. В этом российском регионе их привлекает спа-отдых.

    Все новости