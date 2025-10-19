Культура
21:30, 19 октября 2025Культура

Премьер Большого театра получил травму во время балета «Иван Грозный»

Mash: Премьер Большого театра Лобухин получил травму во время балета
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Кадр: Telegram-канал Mash

Премьер Большого театра Михаил Лобухин получил травму во время балета «Иван Грозный». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Спектакль приостановили, объявив антракт. Вместо заслуженного артиста России продолжит выступать другой артист — Егор Геращенко, уточняется в публикации.

Ранее сообщалось, что советская актриса Наталья Варлей госпитализирована в одну из столичных больниц из-за болей в кисти. Звезде фильма «Кавказская пленница» провели операцию на руке: сделали эндоскопическое расширение, которое поможет снять болевые ощущения.

