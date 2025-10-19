Премьер Большого театра получил травму во время балета «Иван Грозный»

Премьер Большого театра Михаил Лобухин получил травму во время балета «Иван Грозный». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Спектакль приостановили, объявив антракт. Вместо заслуженного артиста России продолжит выступать другой артист — Егор Геращенко, уточняется в публикации.

