Премьер Большого театра получил травму во время балета «Иван Грозный»

Премьер Большого театра Михаил Лобухин получил травму во время балета «Иван Грозный». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Спектакль приостановили, объявив антракт. Вместо заслуженного артиста России продолжит выступать другой артист — Егор Геращенко, уточняется в публикации.
Ранее сообщалось, что советская актриса Наталья Варлей госпитализирована в одну из столичных больниц из-за болей в кисти. Звезде фильма «Кавказская пленница» провели операцию на руке: сделали эндоскопическое расширение, которое поможет снять болевые ощущения.