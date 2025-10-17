Звезду «Кавказской пленницы» госпитализировали в Москве

Актрису Наталью Варлей госпитализировали из-за болей в руке

Культовая советская актриса Наталья Варлей госпитализирована в одну из столичных больниц. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По информации источника, причиной стали сильные боли в кисти. Звезде фильма «Кавказская пленница» провели операцию на руке: сделали эндоскопическое расширение, которое поможет снять болевые ощущения. Сообщается, что артистка сама обратилась за помощью к медикам.

Отмечается, что подобные проблемы с болью в руках обычно появляются вследствие перенесенной травмы, либо долгой работы на компьютере.

